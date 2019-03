NATO Gürcistan'ın Toprak Bütünlüğünü Destekliyor"

Kaynak: AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , "NATO Gürcistan 'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut bir şekilde destekliyor." dedi.Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi. Hükümet binasındaki ikili görüşmelerin ardından Bakhtadze ile Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada NATO olarak Gürcistan ile Rusya arasındaki çatışmaların barış yoluyla çözülmesini desteklediklerini kaydederek, "NATO, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini somut bir şekilde destekliyor." görüşünü dile getirdi. Karadeniz 'in güvenliği konusunda NATO'nun Gürcistan'la iş birliğini güçlendirmek istediğini belirten Stoltenberg,"Bu iş birliği her yönde güçlendirilecek." dedi.Karadeniz bölgesindeki güvenliğin NATO için son derece önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Kırım 'ı ilhak eden Rusya'nın bölgede kendi çıkarları peşinde olduğunu dile getirdi.NATO'nun Karadeniz'de gemileri bulunduğunu ve buradaki faaliyetleri güçlendirmeye devam ettiğini anlatan Stoltenberg, "Burada Karadeniz'de kıyısı olan ülkelere, Türkiye Bulgaristan ve Romanya 'ya büyük önem veriliyor." diye konuştu.Gürcistan'ın mutlaka NATO üyesi olabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Stoltenberg, "Umarım sizi yakında NATO'da selamlarım." ifadelerini kullandı.Stoltenberg, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonunun sadece Gürcistan ve NATO'nun vereceği bir karar olduğunun, bu sürece Rusya veya herhangi üçüncü bir ülkenin karışamayacağının altını çizdi.Bakhtadze de NATO ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar yakın ve güçlü olduğunu savundu.Stoltenberg'in Gürcistan'da devam eden NATO - Gürcistan ortak askeri eğitim programını da ziyaret edeceğini ifade eden Bakhtadze, ortak eğitim amacının Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine hizmet ettiğini anlattı.NATO ile entegrasyonun Gürcistan'ın dış politikası ve güvenliği için son derece önemli ve öncelikli olduğunun altını çizen Bakhtadze, Stoltenberg'in ziyaretinin bu süreci desteklediğini vurguladı.Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını ve bu sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Bakhtadze, "Maalesef Rusya Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmeyi sürdürüyor. İşgal altındaki topraklarda insan hakları ihlali konusunda çok ağır bir durum var. Biz barış politikasına sadık kalıyoruz." diye konuştu.Karadeniz bölgesinin güvenliğine değinen Bakhtadze, Karadeniz bölgesinde güvenlik olmadan NATO'nun kapsadığı alanlarda sürdürebilir güvenliğin mümkün olmadığının altını çizdi. Bakhtadze, Karadeniz'in NATO için daha da öncelikli olmaya başladığını belirterek, Karadeniz'de güvenliğin sürdürülmesi için NATO ile ortak adımlar atmayı planladıklarını söyledi.Stoltenberg de NATO ile Gürcistan arasındaki iş birliğinin başarılı şekilde ilerlediğini ifade etti. Gürcistan'ın NATO üyesi olacağını önceki dönemlerde söylediklerini hatırlatan Stoltenberg, NATO - Gürcistan ortak askeri eğitim programının güçlü ilişkilerin göstergesi olduğunu vurguladı.Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "NATO, her şeyden önce, Rusya'ya işgal altındaki Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanımaktan vazgeçmesi, Abhazya ve Güney Osetya'dan askerlerini çekmesi çağrısında bulunuyor. Çünkü bu iki bölge Gürcistan'ın parçasıdır." dedi.