Son dakika: NATO, Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak

33 şehit verdiğimiz rejim saldırısı sonrası, NATO, Türkiye 'nin talebiyle olağanüstü toplanma kararı aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib 'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu. Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Genel Sekreter Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'de ayrım yapmaksızın süren hava saldırılarını kınayarak, saldırılara son vermelerini istemişti.

GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya, uluslararası hukuka uyma ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış çabalarına destek vermesini isteyen Stoltenberg, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yapmıştı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde, dün akşam saatlerinde Esed rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz de yaralandı.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NİN ARDINDAN BAKAN VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

RUSYA: SALDIRIDA UÇAKLARIMIZ YER ALMADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" ifadelerine yer verildi.