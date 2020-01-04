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NATO, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldı

NATO, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

04.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:56 NATO, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldı
NATO, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, 'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede görüşmelerin yakından takip edildiğini aktardı.
NATO'nun ABD'li yetkililerle yakın irtibatta olduğunu ifade eden White, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in de ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.
White, NATO Irak eğitim misyonunun birkaç yüz personelden oluştuğunu anımsatarak, misyonun Irak hükümetinin talebi üzerine ülkenin güvenlik birimlerini güçlendirdiğini belirtti.
White, "Irak'taki personelimizin güvenliği büyük önem taşıyor. Gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Irak eğitimi misyonu devam ediyor ancak eğitim faaliyetleri geçici olarak askıya alındı." açıklamasında bulundu.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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