Haberler » Güncel » NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı - Haber

NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum.

08.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:12NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " 'ın 'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum." açıklamasında bulundu.
Stoltenberg, Twitter'dan paylaştığı mesajında, NATO'nun İran'a şiddetten kaçınması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.
NATO müttefiklerinin, Irak'taki eğitim misyonuna ilişkin görüşmeler yürüttüğünü ve bu bağlamda kararlılığını koruduğunu aktaran Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırısını kınadığını bildirdi.
NATO personelinde can kaybı yok
Öte yandan bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmelerimize göre, NATO'nun Irak eğitim misyonunda görev alan personelimiz arasında yaralı ya da ölü bulunmuyor. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz, durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İran saldırısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:46  Çin, ilk ve orta dereceli okullarda yabancı kitapları yasaklıyor - Haber
15:46  Aslankaya'dan ineklerde "süt humması" uyarısı - Haber
15:46  Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği, engelleme çabalarına rağmen her... - Haber
15:44  Mimar Sinan'ın memleketinde taş oyma ustaları yetiştirilecek - Haber
15:44  Borsa İstanbul'da gong pamuk varantları için çaldı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
8.01.2020 15:46:38