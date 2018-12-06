NATO Kara Komutan Yardımcısı Ruggiero Kahramanmaraş'ta

NATO Kara Komutan Yardımcısı Ruggiero Kahramanmaraş'taKorgeneral Paolo Rugiero, Kahramanmaraş'ta konuşlu SAMP-T Hava Savunma Sistemleri faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı
KAHRAMANMARAŞ - NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero Kahramanmaraş'a geldi. NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero ve beraberindekiler, Gaziantep'ten karayoluyla Kahramanmaraş'a geldi. Korgeneral Paolo Ruggiero, NATO faaliyetleri kapsamında Gazi Kışlası'na konuşlandırılan İtalyan SAMP-T Hava Savunma Sistemlerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Kahramanmaraş
06 Aralık 2018 Perşembe 14:10