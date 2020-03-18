Menü
Haberler››Güncel››NATO, Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır - Güncel

NATO, Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır

NATO, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.

18.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:16
NATO, Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır
NATO, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.
Brüksel'de Daimi Temsilciler nezdinde bir araya gelen NATO Atlantik Konseyi'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi ve mevcut tedbirlerin ele alındığı belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müttefiklerin aldığı hızlı önlemlerden memnun olduğu aktarılan açıklamada, İttifakın misyon ve operasyonlarının Kovid-19'dan etkilenmediği kaydedildi.
Açıklamada, ittifakın Afganistan'dan Kosova'ya misyonlarının sürdüğü ve hava devriyesi, deniz konuşlanması ve ittifakın doğu kanadındaki çok uluslu muharebe gruplarının faaliyetlerini sürdüğünü vurgulandı.
NATO'nun halihazırda Kovid-19'un yayılmasını engellemek için önemli adımlar attığı belirtilen açıklamada, "NATO güçleri, müttefiklerin güvenliğini sağlamaya hazır." ifadesine yer verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Jens Stoltenberg, Atlantik Konseyi, Brüksel, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading