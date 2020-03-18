NATO, Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır
NATO, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.
18.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:16
NATO, hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında "müttefiklerinin güvenliğini sağlamaya" hazır olduğunu açıkladı.
Brüksel'de Daimi Temsilciler nezdinde bir araya gelen NATO Atlantik Konseyi'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi ve mevcut tedbirlerin ele alındığı belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müttefiklerin aldığı hızlı önlemlerden memnun olduğu aktarılan açıklamada, İttifakın misyon ve operasyonlarının Kovid-19'dan etkilenmediği kaydedildi.
Açıklamada, ittifakın Afganistan'dan Kosova'ya misyonlarının sürdüğü ve hava devriyesi, deniz konuşlanması ve ittifakın doğu kanadındaki çok uluslu muharebe gruplarının faaliyetlerini sürdüğünü vurgulandı.
NATO'nun halihazırda Kovid-19'un yayılmasını engellemek için önemli adımlar attığı belirtilen açıklamada, "NATO güçleri, müttefiklerin güvenliğini sağlamaya hazır." ifadesine yer verildi.
Brüksel'de Daimi Temsilciler nezdinde bir araya gelen NATO Atlantik Konseyi'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi ve mevcut tedbirlerin ele alındığı belirtildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müttefiklerin aldığı hızlı önlemlerden memnun olduğu aktarılan açıklamada, İttifakın misyon ve operasyonlarının Kovid-19'dan etkilenmediği kaydedildi.
Açıklamada, ittifakın Afganistan'dan Kosova'ya misyonlarının sürdüğü ve hava devriyesi, deniz konuşlanması ve ittifakın doğu kanadındaki çok uluslu muharebe gruplarının faaliyetlerini sürdüğünü vurgulandı.
NATO'nun halihazırda Kovid-19'un yayılmasını engellemek için önemli adımlar attığı belirtilen açıklamada, "NATO güçleri, müttefiklerin güvenliğini sağlamaya hazır." ifadesine yer verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Jens Stoltenberg, Atlantik Konseyi, Brüksel, Güncel