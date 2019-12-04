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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakan'ı Johnson ile sahnede tokalaştıktan sonra fotoğraf çekilmeyi unutarak sahneden inmeye yeltendi. İki isim, Erdoğan'ı kibarca yönlendirerek hatırlatma yaptı. Bu anlar liderleri tebessüm ettirdi.

04.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:23

Uluslararası kamuoyu 'nin başkenti 'da yaşananları anbean takip ediyor. Londra'da bugün liderler bir araya geldi. Watford'daki toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Johnson konukları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşma merasimi sırasında çekilen görüntüler dikkat çekti.

NATO üyesi ülkelerin liderleri ittifakın 70'inci yıl dönümü için bir araya geldi. Dün ikili görüşmelerin ve "mini zirvelerin" gerçekleştiği İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün de aile fotoğrafı çekildikten sonra zirve resmi olarak başlayacak.

Dün ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basın toplantısı ve Fransa-Türkiye-İngiltere- arasında gerçekleşen dörtlü mini zirve NATO gündeminin en önemli gelişmeleri arasındaydı.

ERDOĞAN POZ VERMEYİ UNUTTU

Bugün NATO Liderler Zirvesi gerçekleşirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson liderleri karşıladı. İki lider etkinliğe katılan bütün liderlerle tokalaştıktan sonra kameralara poz verdi. Bu sırada sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve Johnson ile tokalaştıktan sonra sahneden inmek için ilerlerken iki ev sahibi lider şaşırdı. Stoltenberg ve Johnson, Erdoğan'ı kibarca yönlendirerek poz vermek için hatırlatma yaptı. Bu sırada liderler tebessüm ettikten sonra Erdoğan fotoğraf çekilmesinin ardından sahneden indi.

NATO üyesi ülkelerin liderleri dün Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'in ev sahipliğinde Buckingham Sarayı'nda düzenlenen davete katılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Almanya, Londra, Politika, Güncel


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