Haberler » Güncel » NATO Liderler Zirvesi sona erdi - Haber

NATO Liderler Zirvesi sona erdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi.

04.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:01
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ve Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi.
Stoltenberg, 'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Liderlerin terörle mücadele çabalarını artırma konsunda yeni bir eylem planı üzerinde anlaştığını kaydeden Stoltenberg, "Tüm müttefikler, DEAŞ'a karşı mücadele ve Irak ile Afganistan'daki eğitim misyonlarımıza olan bağlılıklarını devam ettiriyor." dedi.
Stoltenberg, ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamaması ile ilgili durumun çözülüp çözülemediğine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:
"Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar var. Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok, bölgede daha fazla askeri güç bulunuyor. Tarihimizde ilk kez ittifakımızın doğu kanadı için sahada savaşa hazır kuvvetler var. NATO'nun hazırlığını 3 katına çıkardık. Gerekmesi durumunda daha hızlı hareket edebilmek için bugün daha fazla kuvvete karar verildi. İttifakın değişik taraflarını korumak için hazırlanan planlar düzenli olarak güncelleniyor ve gözden geçiriliyor. Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güncellenmiş plan konusunda mutabık kaldık. Bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu da bizim planları güncelleyip gözden geçirebileceğimizi gösteriyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve bu görüşmede farklı konuların gündeme geldiğini anlatan Stoltenberg, "Önemli olan tüm müttefiklerce güncellenmiş Baltık ülkeleri planlarının kabul edilmesi." ifadesini kullandı.
Bir soru üzerine YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda farklı görüşler olduğunu belirten Stoltenberg, "Bugün toplantıda özel olarak ele alınmadı ancak NATO üyeleri arasında tartışılan bir sorun. Fakat hepimiz teröre karşı elde edilen kazanımların zarara uğratılmaması konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.
Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 almasının kendi ulusal kararı olduğunu ifade ederek, "Birçok müttefik endişelerini dile getirdi. Ben de bu kararın sonuçlarına ilişkin endişemi dile getirdim. Rusya hava savunma sistemi S-400'ün asla NATO'ya entegre edilmeyeceğini söyleyebilirim." dedi.
NATO Liderler Zirvesi sona erdi

Jens Stoltenberg, Türkiye, Polonya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19 Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu (2) - Haber
19:17 Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu - Haber
19:16 Bursa'da cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı - Haber
19:13 "Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul'da trafiğe çözüm aranacak - Haber
19:13 Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:25:43