NATO'nun 70'inci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kaynak: DHA

NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü İzmir'de törenle kutlandı.NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü, İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtindeki NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda törenle kutlandı. Askeri erkanın katıldığı tören, NATO ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören birliklerini selamlayan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutanı Korgeneral John C. Thomson, konuşmasında NATO'nun kendini bağımsızlığa, ortak değerlere ve kolektif savunmaya adadığını belirtti. Thomson, "Türkiye'nin 1952'de NATO'ya girişiyle NATO'nun İzmir'deki varlığı başladı. O zamandan beri bu güzel şehir, bir sürü karargaha ev sahipliği yaptı. En sonuncusu 2012 yılından bu yana NATO Müttefik Kara Komutanlığı'dır. Karargahlara ev sahipliği yapan ülkelerden sadece Türkiye ve İtalya, kesintisiz ev sahipliğini yürüten iki ülkedir. Bize sağladığı büyük destek ve olağanüstü ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Soğuk savaşın bitiminden sonra 13 ülkenin NATO'ya katılımıyla toplam üye sayısının 29 çıkmasıyla, barışa katkı sağlayan 44 partner ülkenin de destek verdiği ittifaka ulaştık" dedi.Konuşmanın ardından John C. Thomson, 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında karargahın en yaşlı, en genç ve en tecrübeli emekli NATO personeliyle, NATO ambleminin bulunduğu pastayı kesti, yıl dönümü anısına fotoğraf çekimi yapıldı. Kutlama, karargahta yapılacak yarış ve müsabakalarla devam edecek.- İzmir