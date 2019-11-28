NATO'nun belirlediği 42 testi geçen dünyadaki tek tüfeği milletvekilleri böyle test etti

NATO'nun belirlediği 42 testi geçen dünyadaki tek tüfeği milletvekilleri böyle test ettiMeclis Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen ve Bursalı milletvekilleri keskin nişancı oldu, hedefi 12'den vurduBora Keskin Nişancı ve MPT 76 Milli Piyade Tüfeğine Bursalı vekillerden tam notMilli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen: "Yüzde yüz yerli Bora Keskin Nişancı Tüfeği ile MPT 76 Milli Piyade Tüfeğini test ettik""MPT 76 Milli Piyade Tüfeği NATO'nun belirlediği 42 standart testini geçen dünyadaki tek tüfek""2026'da milli savaş uçağımızın ilk test uçuşunu gerçekleştirmek istiyoruz""Artık Türkiye birilerinin ambargo koyup parmak sallayacağı bir ülke konumunda değil"

BURSA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, MKEK tarafından üretilen Milli Piyade Tüfeği MPT 76'nin NATO'nun belirlediği 42 standart testini geçen dünyadaki tek tüfek olduğunu söyledi. Keskin Nişancı Tüfeği Bora'yı da test eden Özen, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ile Zafer Işık hedefi 12'den vurdu. Refik Özen, Milli Muharip Uçağı TF-X'in de ilk uçuşunu 2026 yılında yapmayı hedeflediklerini söyledi. Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve aynı zamanda Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Yasin Akdere'yi ziyaret edip yeni görevinde başarılar diledi.Akdere ile birlikte üretim tesisinin gezen Bursa Milletvekilleri Keskin Nişancı Tüfeği Bora ve MPT 76 Milli Piyade Tüfeğini de test etti. Keskin nişancı tüfeği ile poligonda atış yapan Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen hedefi tam ortasından vurdu."Savunma sanayiinde güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz"Test sonrası çalışan tüm ekibi kutladıklarını belirten Özen, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Yasin Akdere'yi ziyaret ettik. Kendisinin pozitif enerjisi bizleri çok mutlu etti. Daha önce Bursa'dan özel sektörden de tanıdığımız bir arkadaşımız. Başarılar diledik. Ziyaretimiz sırasında TSK'nın envanterinde olan iki silahımız Bora ve MPT 76'yı test etme imkanı bulduk. Bu teknolojiyi üretiyor olmanın ve aynı zamanda TSK'nın hizmetine sokmanın ayrıca gururunu yaşadık. MKE gerçekten bu alanda çok güzel çalışmalara imza atıyor. Yasin kardeşimizin bu yeni dönemde ekibiyle birlikte çok daha güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Diğer tarafta MPT 76 tüfeğimiz var. Bu tüfek NATO'nun belirlediği 42 kriteri dünyada aşabilen tek silah özelliğini taşıyor. Bunun gibi Savunma Sanayi Başkanlığı'mızın koordinatörlüğünde yürütülen bu çalışmalarla özellikle yüzde 75'lere varan yerlilik oranı bizim bu alanda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Milli havacılık firmamız TUSAŞ'a gittik. 5. nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçağımız TF-X'inde ilk uçuşunu 2026 yılında gerçekleştirmek istiyoruz. Açıklamak için erken ama önümüzdeki günlerde çok daha güzel gelişmelere tanık olacağız. Bu alandaki başarımız Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ile ortaya çıkıyor. Artık Türkiye birilerinin ambargo koyup parmak sallayacağı bir ülke konumunda değil. Barış Pınarı Harekatı'nda bunun böyle olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Bunu yapmaya çalışanların Türkiye'nin tavrı ve tutumu karşısında bir şey ifade etmediklerini hep birlikte gördük" diye konuştu.

Kaynak: İHA