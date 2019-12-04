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NATO'nun bütçe artırma planı Rusya'da endişe yarattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun bütçe artırma planlarından ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Ekonomi açısından yıkıcı olan silahlanma yarışına girmeyeceğiz.

04.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:06NATO'nun bütçe artırma planı Rusya'da endişe yarattı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun bütçe artırma planlarından ötürü endişe duyduklarını belirterek, " açısından yıkıcı olan silahlanma yarışına girmeyeceğiz." dedi.
Peskov, 'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'da devam eden NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
NATO'nun bütçe artırmaya yönelik planlarına yönelik eleştirilerde bulunan Peskov, "Bu yönde atılan adımlar, ittifakın yayılmacı politikalarına yönelik endişelerimizi teyit ediyor. Bu bizim için endişe yaratıyor." diye konuştu.
Rusya'nın NATO ile silahlanma yarışına girmeyi planlamadığını belirten Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de daha önce söylediği gibi, açısından yıkıcı olan silahlanma yarışına girmeyeceğiz." dedi.
NATO General Sekreteri Jens Stoltenberg, bir süre önce yaptığı açıklamada, NATO bütçesinin 2024'e kadar 400 milyar dolara çıkacağını söylemişti.

Dmitriy Peskov, Ekonomi, Londra, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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