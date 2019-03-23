23 Mart 2019, 11:10
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NATO'nun En Güçlü Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada

NATO

Global Firepower isimli sitenin yaptığı araştırmaya göre NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu. Listede Türkiye'de çok iddialı bir konumda yer alıyor.

Dünya üzerindeki en büyük oluşumlardan biri olan NATO, bundan 70 yıl önce 12 ülke tarafından kurulmuş ve sonrasında 17 ülkenin daha katıldığı en büyük uluslararası askeri ittifak olarak kabul ediliyor. Rusya, Çin gibi ülkelerin karşısında durmak için ABD önderliğinde kurulan NATO, pek çok ülkeye ev sahipliği yapsa da bazı ülkelerin diğer ülkelerden daha güçlü olduğunu görüyoruz.




Global Firepower isimli internet sitesinin hazırladığı listeye göre NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu. Türkiye'nin de en önemli müttefiklerden biri olarak yer aldığı NATO, şu sıralar bazı sıkıntılar yaşıyor olsa da hala dünyanın en büyük askeri birliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Gelin, hep birlikte listemize geçelim.

25 - Letonya



24 - Arnavutluk



23 - Slovenya



22 - Litvanya



21 - Hırvatistan



20 - Belçika






19 - Portekiz



18 - Slovakya



17 - Macaristan



16 - Danimarka



15 - Bulgaristan



14 - Romanya



13 - Norveç



12 - Hollanda



11 - Çekya






10 - Yunanistan



9 - Polonya



8 - İspanya



7 - Kanada



6 - İtalya



5 - Almanya






4 - Türkiye



3 - İngiltere



2 - Fransa



1 - ABD

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Teknoloji
Kaynak: WebTekno