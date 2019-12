Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize yönelik tehditler yönünde NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefikleri, ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenecektir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılış programında konuştu. ATO Congresium'da düzenlenen törende Oktay, kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerek, "Kooperatif faaliyetleriyle özellikle yerelde israf önlenir, maliyetler düşer ve istihdama doğrudan katkı sağlanır. Ayrıca ihtiyaç duyulan her yerde kurulabilme avantajı sayesinde yoksulluğun azaltılması ve yerelden kalkınma için etkin bir araçtır. Küresel anlamda yükselen kooperatif bilinci sonucunda özellikle ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya'da kooperatif girişimleri giderek yaygınlaşmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre Uluslararası Kooperatifler Birliği'ne bağlı girişimlerin yıllık iş hacimleri 2,5 trilyon doları geçmektedir. Sadece Avrupa Birliği içerisinde yaklaşık 250 bin kooperatif, 5,4 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Kooperatifçilik alanında bulunan büyük potansiyelin farkında olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de kooperatiflerin gelişimine önem veriyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla kooperatif girişimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın altın anahtarı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Üçüncü çeyrekte 0,9 büyüyerek büyüme eğilimini sürdüren ekonomimizi kooperatiflerin katacağı ivmeyle daha da yükselteceğiz. Birlikteliğin gücünü temsil eden kooperatifleri bu doğrultuda farklı destekler yoluyla teşvik ediyor, 'etkinlik ve nicelik' anlamında kooperatifleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Kalkınmanın yanı sıra toplumun her kesimini üretim sürecine kolayca dahil eden bir mekanizma olması açısından özellikle önemsiyoruz. 2019 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,34 artarak 12 bin 324'e ulaşmıştır. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bin 164'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı."TARIM KREDİ MARKETLERİNİN SAYISI 2 YIL İÇİNDE 500'E ULAŞACAK"Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin son dönemde ivme kazanmış olmasından ve turizm, su ürünleri, tarım, enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Oktay, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla esnafımıza yüzde 50 indirimli veya faizsiz olmak üzere kredi imkanları sağlanmıştır. Ayrıca 17 yıl önce sadece 402 kooperatif kefalet verebilirken Ekim ayı itibarıyla kefalet verebilen kooperatif sayısı 913'e ulaşmıştır. Sadece bu yıl Halkbank aracılığıyla verilen kooperatif kefaletli kredi tutarı 22 milyar liradır. Diğer taraftan Tarım Kredi Kooperatifleri, bünyesinde bulunan yaklaşık bin 600 ziraat mühendisiyle ekimden hasada üreticimizin yanında olmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, teknik desteğin yanında hasat sonrası çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi için alım yaparak üreticinin pazarlama sorunlarına çözüm getirmektedir. Halihazırda çiftçinin ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturan tarım kredi marketleri sayısı Cumhurbaşkanımızın da teşvikleriyle artırılmaktadır ve 2 yıl içinde 500'e ulaşacaktır. Yakın dönemde sebze meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artış karşısında Tarım Kooperatifleri, etkinliği ve tecrübesini ortaya koyarak güzel bir uygulama örneği oluşturmuştur. Bu örnekleri farklı alanlarda faaliyet gösteren kooperatifler üzerinden çoğaltabiliriz. Ancak bugün hangi noktada olduğumuzdan, daha önemlisi Türkiye'de kooperatifçiliğin geleceğini nerede gördüğümüz, vizyonumuz doğrultusunda stratejilerimizin neler olduğudur" açıklamasını yaptı."HEDEFİMİZ, KOOPERATİFLERİ YERLİ VE MİLLİ EKONOMİNİN ARKASINDAKİ 'İTİCİ YEREL GÜÇ' HALİNE GETİRMEK"Hedeflerinin kooperatifleri yerli ve milli ekonominin arkasındaki 'itici yerel güç' haline getirmek olduğunu söyleyen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Üretken nüfusu kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayata kazandırarak yerelde istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda aktif kooperatiflerin sorunlarını iyi analiz ederek sektöre yeni katılacak kooperatiflere tüm kurumlarımızla seferber olarak yol göstermeliyiz. Diğer taraftan kooperatifçi adayları, sermaye ve finansmana erişim yolları hakkında bilgilendirilmelidir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için mevcut kooperatif mevzuatının güncellenmesi yönündeki çalışmaları mutlak suretle hızlandıracağız. Türkiye kooperatiflerinin güçlenmesi, topluma karşı sorumluluk bilincini, dayanışmayı ve refahı toplumuzun tüm katmanlarına yaymaya devam etmesi için biz de hükümet olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. İmece kültürünün modern bir yansıması olarak gördüğümüz kooperatifçiliği gelin hep birlikte güçlendirelim. Bu katılımcı ortaklık yöntemini reel sektöre yayalım ve geliştirelim. Kendi yaşamlarını, çevrelerini ve dünyayı değiştirme motivasyonunu içinde taşıyan Kooperatifçilerimiz; kooperatifçiliği geliştirmeye ve yükseltmeye var mısınız?""NATO'NUN GÜVENLİK KODLARININ GÜNCELLENMESİ KAÇINILMAZDIR"NATO Liderler Zirvesi'ne değinen Oktay, "Sadece üretim modeli özelinde yerelde değil uluslararası konularda da dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. Başta ülkemiz olmak üzere dünyayı tehdit eden terör belası ve düzensiz göç gibi olgular işbirliği olmadan hiçbir devletin tek başına çözemeyeceği kadar ileri boyutlara ulaşmıştır. Böyle bir ortamda gerçekleşen NATO Liderler Toplantısı, ittifakın kıymetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız, toplantı vesilesiyle müttefiklere teröre karşı ortak tavır çağrısı yaparak terörle mücadeleye amasız, fakatsız destek istemiştir. Türkiye'nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan saldırılar NATO'yu doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple ülkemize yönelik tehditler yönünde NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefikleri, ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenecektir" dedi.Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasına da değinen Oktay, "Bugün gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır" ifadelerini kullandı."564 BİN 309 ESNAFIMIZA 40 MİLYAR TL YÜZDE 6 İLE KREDİ KULLANDIRDIK"Programda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, Türkiye'de yaklaşık 49 bin kooperatif üyesi ile 6 milyon kooperatif üyesi olduğunu belirterek, "Ülkemizde yaklaşık 49 bin kooperatif ile 6 milyon kooperatif üyesi var. Her biri kendi markasıyla sektörlerinde öncü olan kooperatif birliklerimiz ekonomimizin büyümesine de katkı sağlamaktadır. Dünyada kooperatifçiliğe baktığımız zaman Fransa, Almanya, Japonya, Amerika gibi ülkelerde yıllık ciroları yüz milyon dolara ulaşan kooperatifler var. Hedeflerimiz kooperatiflerimizin ekonomimizdeki ve ihracattaki payını ve gücünü artırmak. Kooperatifler ekonomik yönü kadar sosyal yönü de güçlü olan işletmelerdir. Kooperatifler aynı zamanda istihdam ve istikrarın da teminatıdır. Sağlam bir altyapı ve tecrübeye sahip ülkemiz kooperatifçiliğini çağımız imkanlarıyla daha ileri noktada taşımak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. İlk kez yürütülen bir çalışma ile Kooperatifçilik ile ilgili birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak ve kooperatifçiliğin ivme kazanmasına yardımcı olacak Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırlamış bulunuyoruz. Esnaf ve sanatkarımızın kara gün dostu olan Kredi Kefalet Kooperatifimiz ülke ekonomisinde önemli bir unsur haline geldi. Şu ana kadar 564 bin 309 esnafımıza 40 milyar TL yüzde 6 ile kredi kullandırmış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.(İlker Turak - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)