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NATO'nun hava intikali girişimi "müttefiklerin yardım göndermesini kolaylaştırdı"

NATO'nun Süratli Hava İntikali girişimi sayesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında müttefiklerin birbirine yardım göndermesinin kolaylaştırıldığı belirtildi.

10.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:52
NATO'nun hava intikali girişimi
NATO'nun Süratli Hava İntikali girişimi sayesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında müttefiklerin birbirine yardım göndermesinin kolaylaştırıldığı belirtildi.
NATO'nun, Belçika 'nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahından (SHAPE) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütüyle (Eurocontrol) iş birliği yapılarak askeri uçuşların tek sefer numarası kullanmaya başladığı aktarıldı.
Bugün Türkiye 'den İngiltere 'ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçağın, ilk kez söz konusu tek sefer numarasını kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu uygulama NATO askeri güçlerinin hayat kurtarıcı tıbbi malzeme nakliyatını kolaylaştırıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, uygulamanın Kuzey Atlantik Konseyi'nin onayıyla süreçleri de kolaylaştırdığına dikkat çekildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi kargo uçağının İngiltere'ye ulaşmasının ardından İngiliz yetkililerden teşekkür yağdı.
İngiltere'ye ulaştırılan yardım malzemelerinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Belçika, Türkiye, Avrupa, Güncel
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