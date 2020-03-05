NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

NATO yetkililerinden alınan bilgiye göre, Belçika dışına seyahat eden 3 kişide koronavirüs görüldü. NATO karargahı çalışanı ile ailesi olan bu kişiler, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) giriş yapmadan karantinaya alındı.

SHAPE'te tehdit düzeyinin "düşük" olduğu belirtilirken, durumun yakından takip edildiği kaydedildi.

BRÜKSEL'DEKİ GENEL MERKEZDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

Öte yandan NATO'nun Brüksel'deki ana karargahını ilgilendiren herhangi bir koronavirüs vakasının bulunmadığı öğrenildi. NATO'nun koronavirüse ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği, askeri sağlık personelinin tedbir aldığı ifade edildi.

BAZI TOPLANTILAR İPTAL EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri uyarınca NATO karargahında önleyici tedbirler alındığı, bazı grup toplantılarının bir süreliğine ertelendiği açıklandı.