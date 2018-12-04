NATO'nun Özbekistan'la Temas Noktası Büyükelçilik Vekaleti Türkiye'de

Türkiye
'nin Taşkent
Büyükelçiliği, NATO'nun Özbekistan
ile temas noktası büyükelçilik vekaletini Letonya
Büyükelçiliğinden devraldı.
NATO'nun geçen sene Taşkent'teki ofisini kapatmasının ardından NATO'nun Özbekistan ile temas noktası büyükelçilik görevini yürüten Letonya'nın Taşkent Büyükelçiliği, bu yetkilerini Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğine devretti.
Taşkent'teki bir otelde düzenlenen devir teslim törenine, Letonya Büyükelçisi Mihails Popkovs, Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar
Şen, Askeri Ateşe Kurmay Albay Mustafa Baloğlu
ile Taşkent'te görev NATO üyesi ülkelerin askeri ataşeleri ve Özbek askeri yetkililer katıldı.
Toplantıda konuşan Popkovs, geçen yıldan beri yürüttükleri NATO'nun Özbekistan ile temas noktası büyükelçilik yetkilerini "emin ellere" devrettiklerinin altını çizerek, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin Özbekistan ve Orta Asya
konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu kaydetti.
Popkovs, NATO ile Özbekistan ilişkilerindeki potansiyel ve iş birliğinin, Türkiye'nin vekalet ettiği dönemde daha da gelişeceğine inandığını vurguladı.
Büyükelçi Şen de Taşkent Büyükelçiliğinin, temas noktası büyükelçilik görevini 2019-2020 yıllarında yürüteceğini söyledi.
Türkiye'nin bu görevi daha önce Bosna-Hersek, Irak
ve Belarus
'ta üstlendiğini hatırlatan Şen, şunları kaydetti:
"Bu görevi Özbekistan gibi bizim için çok önemli bir ülkede yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Özbekistan, aralarında Afganistan
'ın da bulunduğu Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırı nedeniyle bölgede stratejik öneme sahip, ayrıca NATO'nun Afganistan'daki faaliyetleri, özellikle Afganistan'a insani yardımların aktarılması bakımından kilit ülke konumundadır."
Şen, Özbekistan ile ilişkileri NATO çerçevesinde geliştirmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.
Taşkent,Türkiye,Özbekistan
04 Aralık 2018 Salı 22:09