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Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek

İran'ın saldırıları sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün NATO'ya Orta Doğu'daki süreçlere daha çok müdahil olmasını talep edeceğim" ifadeleri sonrası kritik bir gelişme yaşandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldı.

08.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:31

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg ve Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, ikilinin, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

NATO VE TRUMP ANLAŞTI

NATO'nun Orta Doğu'daki rolünün görüşüldüğü aktarılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın NATO'nun bölgede daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, ikilinin, NATO'nun bölgesel istikrar ve uluslararası terörle mücadeleye daha fazla katkı sağlayabileceği konusunda anlaştığının altı çizildi.

TRUMP TALEPTE BULUNMUŞTU

NATO'nun DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, 'ta ve Afganistan'daki misyonları ile uluslararası terörizmle mücadeleye kilit katkı sunduğu vurgulandı. Trump, bugün düzenlediği basın toplantısında "NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek

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