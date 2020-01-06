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NATO, Orta Doğu gündemiyle toplanıyor

NATO Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için toplanma kararı aldı.

06.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:32 NATO, Orta Doğu gündemiyle toplanıyor
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için toplanma kararı aldı.
NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiler düzeyinde toplanacak Kuzey Atlantik Konseyi'nin gündeminin Orta Doğu olacağını ifade etti.
Toplantı kararının Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in müttefiklerle görüşmelerinden sonra alındığını aktaran yetkili, toplantının yerel saatle 15.00'da başlayacağını bildirdi.
NATO, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Atlantik Konseyi, Kasım Süleymani, Orta Doğu, Güncel

Kaynak: AA

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