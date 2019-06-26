26.06.2019 23:27
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NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor - BRÜKSEL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın yükümlülüklerini 2 Ağustos'a kadar yerine getirmemesi halinde, ittifakın tedbir alacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın yükümlülüklerini 2 Ağustos'a kadar yerine getirmemesi halinde, ittifakın tedbir alacağını duyurdu.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından, basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Rusya'nın INF Antlaşması'nı ihlalinin ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.
Stoltenberg, Rusya'nın 2 Ağustos'a kadar antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getireceğine dair olumlu sinyal vermediğini, bu nedenle ittifakın "INF'siz bir dünyaya hazırlanması" gerektiğini belirtti.
NATO'nun tepkisinin "ölçülü ve savunma odaklı" olacağını kaydeden Stoltenberg, ittifakın Avrupa 'da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler konuşlandırma niyetinde olmadığını açıkladı.
Stoltenberg, ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü koruması gerektiğine işaret ederek, "Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." diye konuştu.
Savunma bakanlarının aynı zamanda hava ve füze savunma ile konvansiyonel kabiliyetlerini gözden geçirme kararı aldığını anlatan Stoltenberg, ittifakın nükleer caydırıcılığının etkinliğini koruma konusunda da kararlı olduğunu kaydetti.NATO, Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor - BRÜKSEL
Kaynak: AA
Rusya Federasyonu , Güncel

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