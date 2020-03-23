NATO SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ

Kanada savaş gemisi ve İtalyan savaş gemisi, Türk savaş gemisi öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. NATO'ya bağlı savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

PEŞ PEŞE BOĞAZ'A GİRDİLER

Kanada Donanmasının 337 Borda numaralı Halifax sınıfı HMCS 'Fredericton' adlı savaş gemisi ve İtalyan Donanmasına ait F 591 borda numaralı 'Virginio Fasan' adlı füze fırkateyni, Turgut Reis gemisi öncülüğünde saat 11.30 sıralarından peş peşe Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi.

SAHİL GÜVENLİK BOTU VE DENIZ POLİSİ EŞLİK ETTİ

NATO'ya bağlı savaş gemileri yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaştı. Gemilerin arka bölümünde çok sayıda askerin olduğu ve askerlerin boğazı izlediği görüldü. Bazı askerlerin ise kıyıyı fotoğrafladığı görüldü. Savaş gemilerinin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Türk savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-İtalyan savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-Kanada savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-İtalyan ve Kanada askerlerinden detay görüntü

-Sahil güvenlik botlarından detay görüntü

-Deniz polisinden detay görüntü

-NATO savaş gemilerinin FSM Köprüsü altından geçişi

Kaynak: DHA