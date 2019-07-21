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NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı

NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı.

21.07.2019 21:48 NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz
NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı. İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizi'ne açılan gemiye sahil güvenlik botları eşlik etti.


'SEA BREEZE 2019' TATBİKATINA KATILDI
NATO'ya bağlı Kanada Donanması'nın savaş gemisi FFH 333 borda numaralı HMCS Toronto adlı Halifax sınıfı firkateyn geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmişti. Savaş gemisi Karadeniz'de 'Sea Breeze 2019 ' adlı deniz tatbikatına katıldı. Firkateyn 19 gün sonra bugün  saat 15: 00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.


GÜVERTEDEKİ ÇOK SAYIDA ASKER BOĞAZI SEYRETTİ
Savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Baltalimanı sahil açıklarına ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlendi. Bazı askerlerin kıyının fotoğrafını çekerken, bazı askerlerde Boğaz ile birlikte kendi fotoğraflarını çektirdi. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı, Karadeniz, İstanbul, Güncel

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