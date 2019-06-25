25.06.2019 18:53
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NATO savunma bakanları toplanıyor: Ana gündem Rusya

NATO savunma bakanları toplanıyor: Ana gündem Rusya

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları iki günlük toplantı için çarşamba günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları iki günlük toplantı için çarşamba günü Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de bir araya gelecek. Toplantının gündeminde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması ve Rusya'ya yönelik alınacak önlemler, ülkelerin savunma harcamaları, Afganistan , IŞİD ve ortak bir uzay politikasının onaylanması bulunuyor .

Toplantı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , Rusya'ya INF'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar zaman tanındığını söyledi. İki günlük zirvede Rusya'ya yönelik alınabilecek bazı önlemlerin görüşüleceği belirtildi. Rusya'nın antlaşmaya uyma ihtimalinin her geçen gün zayıfladığını belirten Stoltenberg, "Rusya'nın antlaşmaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde NATO'nun atacağı adımları görüşeceğiz. Cevabımız savunma odaklı, ölçülü ve koordineli olacak." dedi.
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Kaynak: Euronews.com
Belçika , Brüksel , Rusya Federasyonu , Dünya

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