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NATO Savunma Bakanları Toplantısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.

24.10.2019 18:44NATO Savunma Bakanları Toplantısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulunan Akar, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Akar, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen harekat ve misyonlar konulu Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna katıldı.
Bu arada, Akar salona girişinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile kısa süre sohbet etti.

Hulusi Akar, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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