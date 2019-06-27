27.06.2019 16:49
Haberler » Güncel » Haber

NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi

NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi

NATO Savunma Bakanları bugün sona eren iki günlük toplantıda Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesini, NATO'da yükümlülük paylaşımı, NATO'nun caydırıcılığı, yeni teknolojiler ve Afganistan'daki görevini görüştü.

NATO Savunma Bakanları bugün sona eren iki günlük toplantıda Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesini, NATO'da yükümlülük paylaşımı, NATO'nun caydırıcılığı, yeni teknolojiler ve Afganistan 'daki görevini görüştü.

NATO Savunma Bakanları toplantısı sona erdi. Savunma Bakanları, NATO'nun uzaya yaklaşımı, bu daldaki fırsat ve zorlukları içeren yeni kapsamlı uzay politikasını onayladı.

NATO Genel Sekreteri General Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Bilgi paylaşımı, birlikte çalışabilirliği artırma konusunda, görev ve operasyonlarımızın ihtiyaç duyduğu yardım çağrısını sağlamamız için önemli bir rol oynayabiliriz" dedi.

NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, NATO'nun savunma ve caydırıcılığı konusunda konuşma yaptı. NATO müttefikleri 2020'ye kadar 30 savaş gemisi, 30 kara taburu, 30 hava filosunu istenildiği takdirde 30 gün içerisinde hazırlama konusunda ortak karar aldı. Stoltenberg, müttefiklerin istenilen gücün 4'te üçünü hazırlamış durumda bulunduğunu belirterek, "Hala yapılacak iş var fakat bu yıl sonuna kadar tam bir gücü erişmeyi hedefliyoruz" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu , Afganistan , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:29 FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (2 Havadan görüntüler 17.00)
17:28 FSM Köprüsü'nde onarım yoğunluğu, trafik durma noktasına geldi
17:28 'Ustalar kursiyerlerle buluşuyor' etkinliği düzenlendi
17:28 Kent Bostanları'na Kente Katkı Ödülü
17:28 Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
17:27 Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
17:26 Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir araya geldi