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NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Brüksel'deki NATO Parlamenter Asamblesi'ne katılan Yunanistan heyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında ittifak üyelerine bilgi vermek istemesi toplantı başkanı tarafından engellenince toplantıyı terk etti.

19.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:51

Yunan heyeti NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında ve arasında imzalanan anlaşmayı gündeme getirerek bu anlaşmanın uluslararası hukuku ve 'ın egemen haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Türkiye'nin "yasadışı" eylemlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili NATO üyelerini bilgilendirmeye çalışması toplantı başkanı tarafından engellenince toplantıyı terk ettiler.

"BAŞKAN SİSTEMATİK OLARAK KONUŞMAMIZI BÖLDÜ"

Toplantıyı terk eden Yunan vekiller şu açıklamayı yaptı: "Başkan sistematik olarak konuşmamızı böldü ve sorular sorarak pozisyonumuzu anlatmamıza engel oldu. Sözümüz sürekli kesildiği için konuşmamızı bitirdik ve heyet protesto amacıyla toplantıyı terk etti ve mevcut başkanının tutumunu kınadı."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Kıbrıs açıklarına göndermesi ve geminin Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarına başlaması, Rum kesiminin yanı sıra Yunanistan, Avrupa Birliği, Mısır, İsrail ve ABD'nin tepkisiyle karşılaştı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'yla gerginlik zirveye çıkmıştı.

NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya


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