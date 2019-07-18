18.07.2019 08:52
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NATO: Türkiye ile işbirliğimiz F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır

NATO: Türkiye ile işbirliğimiz F-35

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda endişe duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır." dedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda endişe duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan Stoltenberg, Ankara tarafından yapılan S-400 anlaşmasına ilişkin, "Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey (bu sistemlerin NATO sistemleriyle) uyumlu çalışıp çalışmamasıdır." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
Jens Stoltenberg, Türkiye, Dünya

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