NATO: Türkiye ile işbirliğimiz F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye
'nin F-35 programından çıkarılması konusunda endişe duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan Stoltenberg, Ankara tarafından yapılan S-400 anlaşmasına ilişkin, "Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey (bu sistemlerin NATO sistemleriyle) uyumlu çalışıp çalışmamasıdır." şeklinde konuştu.