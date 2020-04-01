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NATO: "Türkiye'nin tıbbi yardımı İspanya'ya ulaştı, İtalya yolunda"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın İspanya'ya tıbbi malzemeleri ulaştırdığı, gün içinde İtalya'ya da götüreceği bildirildi.

01.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:54
NATO:
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın İspanya 'ya tıbbi malzemeleri ulaştırdığı, gün içinde İtalya 'ya da götüreceği bildirildi.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 pandemisi ile mücadelede müttefik destek girişimleri' kapsamında, Türkiye tarafından hibe edilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı A-400M tipi kargo uçağı, İspanya'ya ulaştı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, uçağın, malzemelerin İspanyol yetkililer tarafından dağıtımı için Torrejon Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.
Gün içinde İtalya'ya da tıbbi malzemelerin ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, uçağın Pratica di Mare Hava Üssü'ne iniş yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye tarafından İspanya ve İtalya'ya gönderilen tıbbi malzemeler arasında, kişisel koruma ekipmanları, dezenfektanlar ve 450 bin maske olduğu bildirildi.
Malzemelerin bulunduğu yardım sandıklarının üzerinde İspanyolca ve İtalyanca Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajının yazıldığı bilgisi paylaşıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamada, "NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, İtalya ve İspanya'nın NATO'nun Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla, yardım talebinde bulunduğu anımsatıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Türkiye, İtalya, TSK, Güncel
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