NATO, Türkiye'yi dayanışma örneği olarak gösterdi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.
01.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:07
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İtalya ve İspanya 'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Jens Stoltenberg, İspanya, İtalya, Ekonomi