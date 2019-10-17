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Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: NATO, Türkiyesiz yapamaz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı NATO'dan çıkarılma iddialarına, "NATO'nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum" yorumunda bulundu.

17.10.2019 11:25Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: NATO, Türkiyesiz yapamaz

Hollanda Başbakan Mark Rutte, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dün gece Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

NATO'nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, "Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri. NATO'nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

"NATO, TÜRKİYESİZ YAPAMAZ"

Rutte, NATO'da olmasından dolayı Türkiye ile diyaloğa girme şansı bulunduğunu belirterek "NATO'nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'lıları Hollanda'ya getirmenin imkansız olduğunu söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Rutte, Hollanda'da bir saldırı olasılığını en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak "Yapmanız gereken şey, güvenlik görevlileri ile yoğun bir şekilde görüşmektir. Her şeye rağmen ülkeye gelirlerse bunun için hazırız. Gereken tutuklama tesisleri ve çocukları barındıracak yerlerimiz var. Mevcut durum zaten bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.


Mark Rutte, Hollanda, Türkiye, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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