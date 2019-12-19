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"NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "NATO'nun bu ülkeye bir faydası yoktur.

19.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:10
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "NATO'nun bu ülkeye bir faydası yoktur. NATO üyeliği ciddi bir şekilde gözden geçirilmeli, NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır." dedi.
Sağlam, "HÜDA PAR'ın 7. kuruluş yıldönümü" dolayısıyla Büyükşehir Öğretmenevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, siyasetin ülkeye ve vatandaşlara hizmet etme aracı olduğunu söyledi.
"Dürüst siyaset, gerçek adalet" şiarıyla 7 yıl önce yola çıktıklarını belirten Sağlam, adalet gereği gibi işlemediği takdirde diğer kurumların da doğru şekilde çalışmasının beklenemeyeceğini dile getirdi.
Dış politikada ilişkilerin adalet üzerine bina edilmesinin önemine dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:
"Son zamanlarda Suriye, Irak, İran, Lübnan, Yemen ve Libya'da yaşananların, ümmet içinde siyonistlere karşı direnebilecek kimsenin kalmaması için planlanan bir tezgah olduğunu görmek gerekir. Bu tezgahın ana kumanda masasında ABD ve NATO vardır. ABD ve NATO için dost ve müttefiklik yoktur, sadece çıkarları vardır. Türkiye, üye olduğu 1952 yılından beri NATO'dan dost ve müttefiklik adına bir şey elde edememiştir. Bunun yanında en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda da Türkiye aleyhinde yer tutmuşlardır.
NATO'nun bu ülkeye bir faydası yoktur. NATO üyeliği ciddi bir şekilde gözden geçirilmeli, NATO ve ABD'ye ait tüm üsler kapatılmalıdır."

Amerika Birleşik Devletleri, Hür Dava Partisi, Diyarbakır, Politika

Kaynak: AA

Politika

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