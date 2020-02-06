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NATO ve Rusya komutanları Bakü'de bir araya geldi

NATO Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov bir araya geldi.

06.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:34NATO ve Rusya komutanları Bakü'de bir araya geldi
NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov bir araya geldi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wolters ile Gerasimov'un görüşmesinde, stratejik istikrar konusu ve kriz bölgelerindeki durumlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
'deki görüşmede komutanlar, askeri faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olayların önlenmesi konularını da müzakere etti.
Wolters ve Gerasimov ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile de ayrı ayrı görüştü.

Avrupa, Rusya, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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