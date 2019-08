NATO'ya atanan Tokel paşaya veda yemeği

NATO'ya atanan Tokel paşaya veda yemeğiTümgeneral Tokel'den terörden temizlenen sat göllerini ziyaret edin çağrısıHAKKARİ - NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel için Hakkari Valiliği veda töreni düzenledi. Orduevinde düzenlenen veda yemeğine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Duruk, İdris Koç, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dilediğini söyledi. Hakkari Tokel paşayı unutmayacağını söyleyen Vali Akbıyık, Hakkari sizi unutmaz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında tetörü önlenmesinde ve bölge insanı ile olan ilişkileri, sınır ötesindeki kazanımlarda ve ilişkilerinde büyük emeği olan bir komutandır. İlişki kurmadığı ayak basmadığı yer kalmamıştır. Kendisine şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum. Asla böyle büyük komutanları ülkemiz unutmayacaktır" dedi.2016 yılından beri beraber vazifeye başladıklarını, onun emirleri onun komutasında çok büyük başarıları ile 27 yıllık askerlik hayatımda onur doyacağı en güzel anları yaşattığı için Tokel paşama teşekkür eden Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, daha sonra Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı tarafında Tokel paşa için hazırladığı bir şiiri dinletti.Daha sonra bir konuşma yapan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ise, bu yörede göreve 90'lı yıllarda başladığını belirterek o zamanlar genç bir subay olduğunu söyledi. Faaliyetleri operasyonlarla geçtiğini ifade eden Tümgeneral Tokel, "Kuzey Irak ve bir çok dağda, o zaman çok fazla halkla beraber olamadık. 2012 yılında Şemdinli'ye tugay komutanı olarak atandım. Bir yandan teröristlerle mücadele faaliyetlerimizi yürütürken, hem de halkımızla beraber olma fırsatını bulduk. Bu coğrafyada halka dokunduğunuzda gönülden gönülle güzel sevgiler sevdalar akar . Bz bunları Şemdinli ilçesinde doyasıya yaşadık. Orada önemli başarılar elde ettik. 2012 yılının başlangıçları zor dönemlerdi. Arkadaşlarımız ve devletin tüm güvenlik güçleri ile beraber bayardık. Cenabı Allah kısmet etti. 2016 yılında tekrar bu coğrafya ya geldik. Valimizin liderliğinde büyük başarılara imza attık. Gücümüzün yettiği kadar insanlara ulaştık. Hiçbir şey veremesek te bazen sırtlarını sıvazladık. 100 yaşını geçmiş yaşlılarımızın ellerinden öptük. Onlardan coğrafyanın geçmişini dinledik. Bazen düğünlerine gittik sevinçlerini paylaştık ve zaman zamanda üzüntülerini paylaştık. Bu coğrafyanın insanlarında inanılmaz güzellikler var bu insanlarda bunları gördük not ettik not etmekle kalmadık bu coğrafyaya batıdan gelen her dostumuza buranın güzelliklerinden bahs ettik. Hergün Hakkari'nin daha güzel olması için yatırımların yapılmasıyla ilgili devletimizin yetililerine ilettik. Bizlerde üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Görevimizin her safhasında problemleri görmezden gelmedik ve daima pozitif düşündük ve tüm zorlukların üstesinden geldik" dedi."Kuzey Irak'taki bir köye okuma yazma öğrettik"Pençe operasyonların devam ettiğini söyleyem Tümgeneral Tokel, "Oradaki insanlarla da çok güzel dostluklar kurduk. Terör örgütüne hayvanlarının bir kısmını veren insanlar bugün kendi topraklarında Kuzey Irak topraklarında rahatlıkla hayvanlarını otlatabiliyorlar. Oralarda bir köy bulduk. Köyün tamamı okuma yazma bilmiyordu. Dediler ki bize hangi dilde olursa olsun yeter ki bize bir şey öğretin. Oradaki güzel ovaları dolaşırken bir kızımıza denk geldik. Bu köydeki insanları eğitir misin dedik o da seve seve dedi. Yardımcı olduk ve orada onlara eğitim vermenin huzurunu yaşadık. Orada artık 40 yakın gencimiz okuma yazma biliyor. Meslek hayatımın en zirvesinde güzelliklerini bu coğrafyada yaşadım" dedi."Terörden temizlenen Sat göllerini ziyaret edin"Terörden arındırılan sat göllerinin herkesin görmesi gerektiğini de söyleyen Tokel, "Hakkari'deki akadaşlara birlikte sat göllerini dolaştık. Sizlerin mutlaka oralara gitmenizi istiyoruz. Oralarda eskiden terör örgütünün elemanları dolaşırken şimdi bizim kendi güzelliklerimizi orada var. Vatandaşlar olarak mutlaka oraları görmenizi istiyoruz" diye konuştu."Buralarda hayvanların gidemediği yer yok artık"Yaylaların büyük bir kısmının acıldığını da anlatan Tümgeneral Tokel, "Buralarda hayvanların gidemediği yer yok artık. 2016 yılından beri bütün yaylalarımızı serbest etmeye çalıştık. Hayvancılık bu yüzden artmaya başladı. Biz güvenlik sağladıkça ekonomi gelişsin üretim artsın. Hakkari'nin geleceği en güzel olacaktır" şeklinde konuştu.