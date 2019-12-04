Haberler » Güncel » NATO Zirvesi başlıyor - Haber

NATO Zirvesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil ettiği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor.

04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30NATO Zirvesi başlıyor
Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yi temsil ettiği NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi başlıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Kraliçe Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen yemeğe katılan liderler zirveye katılmak üzere The Grove Oteli'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı otele vardı. Otele tek tek giriş yapan liderler daha sonra resmi el sıkışma törenine katıldı.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hükümet, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:50 Manisa'ya mevsimin ilk karı düştü - Haber
13:50 TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye - Haber
13:49 ESNAF SOSYAL MEDYAYA GEÇTİ, MÜŞTERİSİ ARTTI - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:44 Karlıova'da karla birlikte soğuk hava etkili oldu - Haber
13:43 Kaman kar yağışı ile beyaza büründü - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:51:12