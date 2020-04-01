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Naturel Enerji, çatı tipi güneş enerjisi santralleri kurulumlarına devam ediyor

Naturel Enerji, güneş enerjisi santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Kırteks Metal Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile öztüketim amaçlı çatı tipi güneş santralinin yapımı için sözleşme imzaladı.

01.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:32
Naturel Enerji, çatı tipi güneş enerjisi santralleri kurulumlarına devam ediyor
Naturel Enerji, güneş enerjisi santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Kırteks Metal Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile öztüketim amaçlı çatı tipi güneş santralinin yapımı için sözleşme imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulumu Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek projenin sözleşme bedeli KDV dahil olmak üzere 6,6 milyon lira (1 milyon dolar) olarak belirlendi.
"Akdeniz Mutfak Eşyaları" markasının sahibi Kırteks'e ait metal işletmelerinin çatısına kurulacak çatı tipi güneş santralinin, yerli ve yenilenebilir güneş kaynağının kullanımıyla enerji ithalatının azaltılmasına katkıda bulunması öngörülüyor.
Öte yandan, söz konusu yatırımla Akdeniz Mutfak Eşyaları ve Kırteks Metal tükettikleri elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklarından sağlamayı ve böylece karbon ayak izlerini sıfırlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Naturel Enerji, çatı tipi güneş enerjisi santralleri kurulumlarına devam ediyor - Ekonomi

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