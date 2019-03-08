Naturel Yaşam, Sağlıklı Yaşam Naturpy

Naturpy Genel Müdürü Koray Çelikler, "2011 yılından günümüze değin inovatif ürünleri piyasaya veren, özellikle sağlık ürünleri olmasına dikkat eden bir kuruluşuz. Ürün yelpazemizde glutensiz ürünler, diyabetik ürünler, farklı kategorilerde anne-bebek ürünleri bunun yanında sağlık ürünleri mevcut. Farklı sağlık problemleri olan insanlarımız için farklı ürünlerimiz mevcut. " dedi.

"TÜRKİYE'DE İLK DÜNYADA TEK"

Genel Müdür Koray Çelikler, "İnovatif ürünler diyoruz, sağlıklı ürünler diyoruz. İşte bu düşünce ile Tükiye'de ilk ve dünyada tek dediğimiz ürün konseptine sahibiz. Bu da bizi rakiplerimizden farklı bir yere taşıyor. Taklit edilmek sektörümüzdeki en büyük sıkıntıların başında geliyor. Ama biz; taklitler asillerini yüceltir sloganı ile kendi orjinalliğimizi daha yukarı taşımak daha iyiyi yapmak için çok çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İHRACAT HEDEFİ YÜKSEK

Koray Çelikler, "15 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Türkiye pazarının yanı sıra yurt dışı pazarlarına da sağlık götürüyoruz. Doğal ürünlerimiz var, organik ürünlerimiz var. İhracata yönelik ülke sayımızı artırmak istiyoruz ve tüm dünya ülkelerine sağlık götürmek istiyoruz. Şu anda 12 ülkeye ihracatımız mevcut. Her geçen gün bu sayıyı artırmak için çalışıyoruz. Belçika, Hollanda ve Almanya pazarında yerel bir yapılanma planımız var ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.