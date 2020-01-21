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Naturelgaz halka arza hazırlanıyor

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğu bildirildi.

21.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:58Naturelgaz halka arza hazırlanıyor
Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın, esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğu bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, Naturelgaz'ın taşıma doğal gaz pazarının lider oyuncularından biri olduğu anımsatıldı.
Global Yatırım Holding'in yüzde 95,4 bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz yolunda olduğu belirtilen açıklamada, "Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ, 20 Ocak 2020'de Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AŞ Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla SPK'ye izin başvurusunda bulundu." ifadesi kullanıldı.
Naturelgaz'ın, taşıma doğal gaz pazarında yüzde 20 payı bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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