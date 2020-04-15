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Naughty Dog, The Last of US Part II Hakkında Açıklama Yaptı!

Sony geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Covid-19 kaynaklı sebepler nedeni ile The Last of US Part II çıkış tarihinin belirsiz bir süre için ertelendiğini duyurmuştu.

15.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:53
Naughty Dog, The Last of US Part II Hakkında Açıklama Yaptı!
Sony geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Covid-19 kaynaklı sebepler nedeni ile The Last of US Part II çıkış tarihinin belirsiz bir süre için ertelendiğini duyurmuştu. Naughty Dog oyuncular tarafından merak edilen bazı sorulara ışık tuttu.

The Last of US Part II Ne Zaman Çıkacak?

PlayStation platformunun en iddialı özel oyunlarından birisi olan The Last of US'ın devam oyunu normal şartlar altında 29 Mayıs 2020 tarihinde çıkış yapacaktı. Covid-19 salgınıyla ilgili yaşanan lojistik sorunları nedeniyle belirsiz bir süre için ertelenen oyun PS Store bünyesinden kaldırılmış ve ön sipariş ücretleri iade edilmişti.

Nitekim bu, The Last of US Part II için yapılan ilk erteleme olmadı.

Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckmann yaptığı açıklamada oyunun mümkün olan en kısa sürede çıkış yapabilmesi adına büyük bir çaba harcadıklarını vurguladı. Yapılan açıklamalar dahilinde oyunun çıkışı için çok uzun bir süre beklememize gerek olmayacağını düşünüyoruz.

Oyunun ertelenmesi durumu söz konusu olmuş olsa dahi 2020 yılından ileriye ötelenmesinin pek mümkün olmadığı söylenebilir. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde sevkiyat için gereken nakliye imkanları biraz daha normale dönecektir.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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