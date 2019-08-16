Navarro: ABD ve Çin'in ticaret görüşmeleri sürüyor

– Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, yaptığı açıklamada ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıkları konusunda görüşmekte olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri
CNN'e konuşan Navarro ABD ekonomisinin "kaya gibi sağlam" olduğunu ve Beyaz Saray yönetiminin Çin'in ek gümrük vergilerinin yüküne dayanma hevesi karşısında şaşırdıklarını söyledi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump Eylül ayında Pekin'de yapılması planlanan ticaret görüşmelerinin hala geçerli olduğunu söylemiş ancak Çin'in ABD'ye misilleme yapması ihtimalini önemsemediğini ifade etmişti. - İstanbul
, Çin Halk Cumhuriyeti
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, Ekonomi Kaynak: DHA