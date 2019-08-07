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Navarro: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fazi oranlarını diğer merkez bankalarıyla aynı çizgide olacak şekilde düşürmesi gerektiğini söyledi.

07.08.2019 08:08 Navarro: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli
– Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) fazi oranlarını diğer merkez bankalarıyla aynı çizgide olacak şekilde düşürmesi gerektiğini söyledi.
Fox News ile söyleşisinde, Fed'e sene sonuna dek faizleri 75 baz puan ya da yüzde 1.0 düşürme çağrısı yapan Navarro, "Faiz oranları arasındaki fark istihdam kaybına neden oluyor. Yüksek faiz oranları yatırımı ve ihracatı baskılıyor" dedi.
Navarro, Fed'in faizleri indirdiği ve ABD'nin Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşması imzaladığı takdirde, Dow Jones Endeksi'nin de, şu an bulunduğu 26 bin puan dğzeyinden 30 bin puan düzeyine yükseleceğini ileri sürdü.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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