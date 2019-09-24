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Naylon kaplı ağaç evde yaşıyor

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Hasan Coşkun (47), deniz kenarında naylon kaplı ağaç evde yaşıyor.

24.09.2019 10:40Naylon kaplı ağaç evde yaşıyor
HATAY'ın Arsuz ilçesinde Hasan Coşkun (47), deniz kenarında naylon kaplı ağaç evde yaşıyor. Bekar ve çocuğu olmayan Coşkun, burada kendisine bir ev yapmaya çalıştığını, kimseden yardım talep etmediğini belirtti.
Marangoz Hasan Coşkun, Arsuz ilçesi sınırlarında, bir tarafında deniz diğer tarafında orman olan ağaçtan derme çatma iplerle bağlı ve naylon kaplı evde yaşamını sürdürüyor. Aslen Sakaryalı olduğunu ve yiyeceği ürünleri kurduğu alanda yetiştirdiğini anlatan Coşkun, "Arsuz - Samandağ yolu yapılırken, yol çalışmasında ağaç evim yıkıldı. Buraya geldim. Şimdi burada yavaş yavaş yeniden evimi yapıyorum. Dağdan gelen kaynak suyuna hortum bağlayarak içme suyunu temin ediyorum. Orman içerisinde bir tarafta biberleri, diğer tarafta kabak ve patlıcanları da kendim yetiştiriyorum. Bu ürünleri tüketiyorum. Denizden de faydalanıyorum" dedi. Ailesi Sakarya'da yaşayan Hasan Coşkun, hiç kimseden yardım talebi olmadığını söyledi.



Hasan Coşkun, Arsuz, Güncel

Kaynak: DHA

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