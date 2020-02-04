Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?

Naylon kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Laylon nasıl yazılır? Naylon mu, laylon mu? TDK'ya göre naylon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

NAYLON NASIL YAZILIR? LAYLON MU, NAYLON MU?

Laylon nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "naylon" şeklindedir. Kelimenin başlangıcında yer alan 'n' harfi zamanlai, söyleyişte daha kolay olan 'l' ye dönüştüğünden günlük hayatta da yazı dilinde laylon haliyle kullanılmaya başlandı. Ancak TDK'ya göre laylon kelimesinin doğru yazılışı naylon şeklindedir.

Laylon - yanlış

Naylon - doğru

NAYLON İLE ÖRNEK CÜMLELER

Annem pazara her gittiğine çantasını naylon eşyalarla doldurur.

Mutfakta en kullanışlı naylon olsa da en sağlıksız ve estetik olmayan da naylonlar oluyor.