"Naylon poşetler, birçok hastalığa neden oluyor"İSTANBUL - Doğada çözülmesi yüzyıllar süren naylon poşetlerin ve plastiklerin insan sağlığına verdiği zararlar herkes tarafından bilinmektedir. Konu ile alakalı bilinmesi gereken her noktaya değinen Doğuş Üniversitesi Mühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emel Önal, "Bilinçli tüketici olursak bu sorunlardan etkilenmeyen bir ülke haline gelebiliriz" dedi. Naylon poşetlerin artışına engel olmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Ocak itibariyle naylon poşetleri ücretlendireceğini açıkladı. Naylon poşetlerin çevreye zararı olduğu kadar insan vücuduna da birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Yapılan birçok araştırmaya göre artan kanser vakalarında naylon poşetlerde yer alan materyallerin etkisinin son derece büyük olduğu görülmekte."Naylon poşetler, birçok hastalığa neden oluyor"Plastik poşetlerin sağlığa olan zararları, çevreye verdikleri hasar ve aynı zamanda geri dönüşümünde yaşanan sıkıntı nedeni ile yeni yılda ücretlendirilmesine hak verdiklerini ve destek gösterdiklerini belirten Doğuş Üniversitesi Mühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emel Önal, "Naylon poşetler, birçok hastalığa neden olabiliyor. Plastik poşetler kullandığımız gıdaların raf ömrünü etkiliyor. Mutfakta kullandığımız plastik malzemeler ile birlikte onların içerisinde ki kimyasallar, tükettiğimiz gıdaların içerisine geçerek besin zincirimize etki ediyor. Bu nedenle bu besin zincirine geçen küçük yapıda ki petrokimyasallar kanser türevi hastalıklara sahip olmamıza neden oluyor" dedi. Plastik poşetlerin çevre kirliliğine de neden olmasına vurgu yapan Önal, "Plastik poşetin ömrü çok kısa. İstatistiklere baktığımız zaman da şunu görüyoruz; Neredeyse her gün bir kişi bir plastik poşet tüketiyor. Çok kısa süreli kullanıp atıyoruz, yani kısa ömürlü kullanım sonrası atık haline geliyor. Bu atıklar rüzgarla başka bir yere taşındığında karaların kirlenmesine neden oluyor. Özellikle çöp rezervimizi dünya çerçevesinde okyanus tipi olarak kullandığımız için denizlerin kirliliğine neden oluyor. Zamanla mikro parçacıklara ayrılıyorlar ve denizde yaşayan canlılar bunları kendi besin zincirlerine katıyorlar ve onların maalesef zehirlenmesine neden oluyor" dedi."Hiçbir plastik mikrodalgada kullanılmamalı, buzluk içerisine konulmamalı"Plastiğin hayatımızın her yerinde olduğunu söyleyen Önal, "Biraz daha bilinçli davranmamız gerekiyor. Plastiklerin, naylon poşetlerin zararlarını biliyoruz bu nedenle kullanımını azaltmaya çalışabiliriz. Kesinlikle hiçbir plastik mikrodalgada kullanılmamalı, buzluk içerisine konulmamalı ve ısıtılmamalı. Plastikler ısıtıldığı zaman içerisinde kansere sebebiyet veren maddeler daha da çoğalıyor ve yiyeceklerimize geçiyor" dedi. Bilinçli tüketici olursak bu sorunlardan etkilenmeyen bir ülke haline gelebiliriz diyen Önal, "Günlük kullandığımız herhangi bir malzemenin altına veya yanına bakın, orada ürünlerin geri dönüşümlerini belirten ifadeler var. Bu semboller ürünlerin ne kadar sağlıklı veya ne kadar zararlı oldukları hakkında bizlere bilgi veriyor" diyerek cümlelerini sonlandırdı.