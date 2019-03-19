Naz Aydemir Fenerbahçe'ye Transfer Oluyor

Geçtiğimiz sezonu Vakıfbank'ta geçiren Naz Aymemir'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haber göre; sarı lacivertli kulüp, Naz Aydemir'i yeniden kadrosuna katacak.

Haberin detayında, önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başlayan koç Zoran Terzic'in, 2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Brankica Mihajloviç'i takıma kazandırmak istediği iddia edilirken, yabancı sınırlaması nedeniyle pasör Ana Antonijevic ile sözleşme yenilenmediği ve doğum sonrası voleybola geri dönecek olan Naz Aydemir'in de sarı lacivertli ekibin yolunu tutacağı belirtildi.

Naz Aydemir, doğum yaptığı için Vakıfbank'tan ayrılmıştı. Sarı siyahlı kulüp Naz'ın hamilelik arası verdiğini böyle duyurmuştu:

"Anne olmaya hazırlanan Naz Aydemir Akyol ve eşi Cenk Akyol'a yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle."