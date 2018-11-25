Naz Mila, Cesur Dans Performansıyla Yine Adından Söz Ettirdi!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan Naz Mila, dans ettiği anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"

İzdivaç programında yaptığı sansasyonel açıklamalarla adını duyuran Naz Mila, dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Naz Mila, cesur dans performansıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Mila'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yorum yapan bir takipçisi, "Vay be resmen harcıyor bu kadın kendini böyle paylaşımlarla." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Çok güzelsin Naz. Hayranım sana mükemmel bir performans." yorumunu yaptı.

MUZ VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Paylaştığı video ve fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Mila, bu kez de çikolataya bandırdığı muzu yerken çekilmiş görüntülerini hayranlarıyla paylaştı. Mila'nın videosu kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.