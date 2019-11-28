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Nazan'ı öldüren sanığa müebbet hapsi istemi

BURSA'da 100 lira karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Nazan Kırkgöz'ü (30) boş arazide iki kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yusuf Mıcık (55) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

28.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:00Nazan'ı öldüren sanığa müebbet hapsi istemi

BURSA'da 100 lira karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Nazan 'ü (30) boş arazide iki kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yusuf Mıcık (55) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Mıcık'ın yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.

Olay, geçen haziran ayında, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Mıcık, Nazan Kırkgöz ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otomobiline aldığı Kırkgöz, Mıcık'a boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. Kırkgöz de yine iddiaya göre, Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis, Kırkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70  güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 5 çocuk babası Yusuf Mıcık olduğunu tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Cumhuriyet Savcılığı, Yusuf Mıcık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianameyi hazırlayan savcılık, Mıcık hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. İddianamede Mıcık'ın ifadesinde, "Yol üzerinde kaldırımda bekleyen Nazan Kırkgöz ile ilişkiye girmek için 100 liraya anlaştık. İlişkiye girmek için beni boş bir arsaya götürdü. Ben de 'burada ilişkiye girmem, burada evler var' dedim. O da bana,  'Ben seninle çıktım. Bana hesap sorarlar' diyerek, vites kolunun yanında bulunan cep telefonu alıp aşağıya inerek, bağırmaya başladı. O sırada panikledim ve belimdeki silahı çıkarıp, iki el ateş ettim. Pişmanım" dediği kaydedildi. Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Mıcık, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.



Kırkgöz, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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