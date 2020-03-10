Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Nazan Kesal daha öne hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizine yeni katılan ünlü oyuncu Nazan Kesal dizinin hayranları ve takipçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde.
Kariyerinde birçok dizi, film ve tiyatro da rol almış ünlü oyuncu Nazan Kesal, Bir Zamanlar Çukurova dizi ile ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncuların ekranlara dönüşü büyük bir beğeni ve mutlulukla karşılandı. Ünlü oyuncu Ercan Kesal'ın da eşi olan Nazan Kesal hakkında merak edilenleri sizler için yanıtladık.
NAZAN KESAL KİMDİR?
Nazan Kesaldoğum tarihi : 28 Mart 1969
Nazan Kesal kaç yaşında : 50 yaşında
Nazan Kesal doğum yeri : Manisa
Nazan Kesal eşi : Ercan Kesal
Nazan Kesal mesleği : Türk sinema,dizi ve tiyatro oyunusu
NAZAN KESAL'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlayan Nazan Kesal ardından üniversite eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen ünlü oyuncu Nazan Kesal, 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev çalıştı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan ünlü sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalışmalar yürttü. Nazan Kesal, Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kendisi gibi oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir.
NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI TİYATROLAR
Yaralarım Aşktandır
Torun İstiyorum
Özgürlük Oyunu
Karşılaşmalar
Hitit Güneşi
Bernarda Alba'nın Evi
Mikado'nun Çöpleri
Deli Dumrul
Barış
Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım
Şahmeran
Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası
Yolcu
Kaç Baba Kaç
Tartuffe
Burnunu Kaybeden Palyaço
Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı
Çetin Ceviz
Ziyaretçi
Rosa Lüksemburg
Cam Bardaklar Kırılsın
NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI FİLMLER
Kardeşim Benim
Delibal
Daire
Saç
Albatrosun Yolculuğu
Vicdan
Hüküm
İklimler
Uzak
Yazgı
İstanbul Kanatlarımın Altında
Bir Sonbahar Hikayesi
Kiralık Ev
Waldo, Sen Neden Burda Değilsin
Biri Aida Diğeri Zeliha
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
Gölge Oyunu
NAZAN KESAL'IN OYNADIĞI DİZİLER
Çocuk
Halka
Fazilet Hanım ve Kızları
Analar ve Anneler
Bugünün Saraylısı
Kayıp Şehir
Bir Ömür Yetmez
Aşk ve Ceza
Hicran Yarası
Cennetin Çocukları
Şölen
Rüzgarlı Bahçe
Aliye
Yadigar
Mühürlü Güller
Berivan
Şara
Bizim Aile
Öykülerle Yaşayanlar
Tatlı Betüş
Süper Baba