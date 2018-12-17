Nazan Kesal Ters Köşe Yapacak

Usta oyuncu Nazan Kesal, başrolünü üstlendiği yeni projesi "Halka" ile çok yakında seyirci karşısına çıkacak. Kesal, senaryosunu Levent Cantek'in yazdığı, yapımcılığını Es yapımın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk ün oturduğu Halka dizisinde Hümeyra karakterini oynayacak.

Son projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde gösterdiği üstün performansı ile Türkiye dışında Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde büyük hayran kitlesi yaratan Nazan Kesal, yeni rolü ile yine ters köşe yapacak. Oynadığı hiçbir rolün birbirine benzememesine dikkat eden Kesal, Trt 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisinde erkekler dünyasında yetişmiş, güçlü bir iş kadınını canlandıracak.