Nazan Savaş'tan çocuklara bilgilendirici öykü

Çocukları hem koronavirüsten korumanın hem de başka virüs ve bakterilerin onların sağlığını tehdit etmesine engel olmanın yolunun el yıkama alışkanlığı kazandırmaktan geçtiğini vurgulayan Nazan Savaş, çocuklara 'Küçük Yeşil Sabun' öyküsünü okudu.

Nazan Savaş, çocuklara öykü okuyarak onlara el yıkama alışkanlığının önemini bir kez daha hatırlattı.

Geleceğimizin teminatı yeni nesillerin hijyen kurallarını bilmesi ve olası salgın hastalıklardan korunma yolları hakkında bilinçlenmesinin önemine değinen Prof. Nazan Savaş, Radyo Viva'ya da konuk olarak açıklamalar da bulundu.

Savaş, katıldığı radyo programında, "Ben Halk Sağlığı uzmanıyım. Halk sağlığının temel kurallarından birisi de sağlık eğitimidir. Kitap okuyarak öykü okuyarak sağlık eğitiminin bir boyutunu gerçekleştirebiliriz. Böylelikle aile içi iletişimimizi arttırmış oluruz. Bunu bir fırsat bilerek ben bir gün önce çok kısa bir öykü okudum. Bu öyküyü de sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Ve bütün ailelere çocuklarına bu öyküyü dinletmesini ve bununla birlikte ailelerin de çocuklarına bu tarz öyküler okumasını tavsiye ettim." ifadelerine yer verdi.

Çocuklara el yıkama alışkanlığını öğretilmesinin tek başına yeterli olamayabileceğini ifade eden Nazan Savaş, "Çocuklar el yıkamama alışkanlığını kazanıyorlar. Ancak bazı okul tuvaletlerinde sabun yok. Alışkanlık kazandırılsa bile bu el yıkama davranışını gerçekleştirecek imkanların sağlanması gerekiyor. Bu noktada kamu kurumlarının da kendilerine düşen sorumlulukları var" şeklinde konuştu.

Çocukları korkutarak değil konuyu eğlenceli hale getirerek sabun kullanımına teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Nazan Savaş, "Virüsün yapısında RNA vardır protein ve yağ molekülleri vardır ve bunlar aralarında birbirlerine kimyasal bağlarla bağlanmıştır. Ama bu bağlar zayıf bağlardır. Sabun, bu bağları çözer dolayısıyla virüsün yaşamasını olanaksız hale getirir. Bu mekanizmayı oyunlaştırarak, kitaplaştırarak anlatmak gerekir. Sabun tüm el dezenfektanlarından daha etkilidir. Ben halk sağlığı uzmanı olarak geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlarımızı tercih ediyorum. En az 20 saniye sabunla yıkamamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Bültenler