Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nazan Savaş'tan çocuklara bilgilendirici öykü - Güncel

Nazan Savaş'tan çocuklara bilgilendirici öykü

Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş, ülke genelinde koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken çocuklara el yıkama alışkanlığının eğlenceli bir yöntemle kazandırılabileceğine dikkat çekti.

19.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:15
Nazan Savaş'tan çocuklara bilgilendirici öykü

Çocukları hem koronavirüsten korumanın hem de başka virüs ve bakterilerin onların sağlığını tehdit etmesine engel olmanın yolunun el yıkama alışkanlığı kazandırmaktan geçtiğini vurgulayan Nazan Savaş, çocuklara 'Küçük Yeşil Sabun' öyküsünü okudu.

Nazan Savaş, çocuklara öykü okuyarak onlara el yıkama alışkanlığının önemini bir kez daha hatırlattı.

Geleceğimizin teminatı yeni nesillerin hijyen kurallarını bilmesi ve olası salgın hastalıklardan korunma yolları hakkında bilinçlenmesinin önemine değinen Prof. Nazan Savaş, Radyo Viva'ya da konuk olarak açıklamalar da bulundu.

Savaş, katıldığı radyo programında, "Ben Halk Sağlığı uzmanıyım. Halk sağlığının temel kurallarından birisi de sağlık eğitimidir. Kitap okuyarak öykü okuyarak sağlık eğitiminin bir boyutunu gerçekleştirebiliriz. Böylelikle aile içi iletişimimizi arttırmış oluruz. Bunu bir fırsat bilerek ben bir gün önce çok kısa bir öykü okudum. Bu öyküyü de sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Ve bütün ailelere çocuklarına bu öyküyü dinletmesini ve bununla birlikte ailelerin de çocuklarına bu tarz öyküler okumasını tavsiye ettim." ifadelerine yer verdi.

Çocuklara el yıkama alışkanlığını öğretilmesinin tek başına yeterli olamayabileceğini ifade eden Nazan Savaş, "Çocuklar el yıkamama alışkanlığını kazanıyorlar. Ancak bazı okul tuvaletlerinde sabun yok. Alışkanlık kazandırılsa bile bu el yıkama davranışını gerçekleştirecek imkanların sağlanması gerekiyor. Bu noktada kamu kurumlarının da kendilerine düşen sorumlulukları var" şeklinde konuştu.

Çocukları korkutarak değil konuyu eğlenceli hale getirerek sabun kullanımına teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Nazan Savaş, "Virüsün yapısında RNA vardır protein ve yağ molekülleri vardır ve bunlar aralarında birbirlerine kimyasal bağlarla bağlanmıştır. Ama bu bağlar zayıf bağlardır. Sabun, bu bağları çözer dolayısıyla virüsün yaşamasını olanaksız hale getirir. Bu mekanizmayı oyunlaştırarak, kitaplaştırarak anlatmak gerekir. Sabun tüm el dezenfektanlarından daha etkilidir. Ben halk sağlığı uzmanı olarak geleneksel yöntemlerle yapılan sabunlarımızı tercih ediyorum. En az 20 saniye sabunla yıkamamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Güncel
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading