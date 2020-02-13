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Nazarbayev'in torunu İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu Aysultan Nazarbayev, İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu.

13.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:54Nazarbayev'in torunu İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu
'ın kurucu Nursultan Nazarbayev'in torunu Aysultan Nazarbayev, 'ye sığınma talebinde bulundu.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu Aysultan Nazarbayev İngiltere'ye siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Aysultan Nazarbayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu anda zaten İngiltere'de olduğunu, bu kararı aile baskısı nedeniyle aldığını söyledi. Aysultan Nazarbayev, annesi Dariga Nazarbayev ve babası Rahat Aliyev ile anlaşamadığını ifade etti.

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev geçtiğimiz yıl Mart ayında görevinden istifa etmiş, yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olmuştu. - NURSULTAN

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Kaynak: İHA

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