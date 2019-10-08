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Nazarbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

NUR Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

08.10.2019 17:16Nazarbayev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti
NUR Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Nazarbayev'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Amreyev, 15 Ekim'de Bakü'de yapılacak Türk Konseyi 7'nci zirvesine yönelik hazırlıklar hakkında Nazarbayev'e bilgi verdi.
Amreyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü hatırlatarak, "O size en iyi dileklerini iletmemi istedi. Ayrıca Türk Konseyi üyesi ülkeleri başkanlarıyla görüşmeler yaptım, onlar da saygı ve selamlarını iletmemi istediler." ifadesini kullandı.

Baghdad Amreyev, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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